Турция и Армения могут назначить специальных представителей для нормализации отношений между странами. С таким утверждением выступил в понедельник глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«В ближайшее время мы с Арменией назначим специальных представителей, чтобы предпринять шаги по нормализации [отношений]. Мы также откроем чартерные рейсы со столицей Армении, городом Ереван», — приводит слова министра телеканал NTV.

Интересно, с прогнозом на эту же тему выступил армянский политолог-международник Сурен Саркисян. Он отметил у себя на странице в Facebook, что власти Армении отказываются от любых антитурецких процессов.

«Полагаю, вы заметили, что власти Армении не присоединяются ни к каким формальным или неформальным антитурецким платформам, международным альянсам или форматам. Именно в результате этого отказа власти РА пустились в поиски посредников для нормализации отношений с Турцией. Это реалии, которые нельзя отрицать.

Наибольшую обеспокоенность, однако, вызывает тот факт, что эти власти перестали каким-то образом сопротивляться, противодействовать и сдерживать (Countering) Турцию.

Противостояние характерно в международных отношениях, даже для дружественных, но соперничающих стран с целью продвижения личных интересов.

А нынешняя ситуация означает отказ от всех возможностей против Турции, лишение в какой-то момент всех инструментов в ходе переговоров и односторонние уступки», — написал Саркисян.

Армянскому политологу рисуются мрачные перспективы в результате нормализации отношений с Турцией, но насколько он прав в своих негативных предсказаниях? Неужели Анкаре делать больше нечего, кроме как вынашивать планы по склонению Армении к каким-то уступкам? Для чего на самом деле Турция предпринимает шаги к нормализации отношений с этим соседом?

На эти вопросы # ответил турецкий политолог, профессор Kahramanmaraş Sütçü Imam University (KSU) Тогрул Исмаил:

— Честно говоря, мне не интересно, кто и что там написал на своей странице. Дело в том, что процесс идет и Турция совместно с Азербайджаном показывает, насколько она заинтересована в обеспечении мира и безопасности, экономического процветания в регионе. С этой точки зрения, то, что выразил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, весьма хорошо характеризует ситуацию.

Я думаю, то, что всё это вызывает какую-то обеспокоенность у армянской стороны, это их проблемы. Ведь долгие годы они сами утверждали, что Турция и Азербайджан держат Армению в блокаде – в экономической, в коммуникационной, и т.д. А теперь всё стало явным – Азербайджан и Турция предлагают прорвать эту блокаду, армянская сторона пока не спешит и, даже, создает трудности для нормализации отношений.

Я думаю, что турецкая сторона исходит из международных норм и прав. Я не думаю, что у Анкары есть планы по склонению Армении к каким-то уступкам. Армения не такое серьезное государство. Ну какие уступки от нее можно получить и зачем это нужно Турции, что она выиграет от этого? Во внешней политике Турции Армения вообще не играет никакой роли, и тут у Анкары нет никаких интересов. Просто Турция не хочет лишних проблем у своих границ и хочет нормализации отношений.

Если армянская сторона такое нормально не воспринимает, значит, у них есть некоторые проблемы психологического характера. Это не соперничество, не конкуренция, это просто-напросто психологическое недопонимание. На ситуацию надо смотреть так: Турция воспринимает ситуацию как нормальное государство, у которого ближайший союзник Азербайджан очистил свою территорию от оккупации, практически вопрос Карабаха уже разрешен, и с этой точки зрения нет препятствий для нормализации отношений с Арменией. Хотя есть другие проблемы – Армения не признает территориальную целостность Турции, имеет к ней претензии в этом смысле. Кроме того, не надо забывать и про события 1915 года в Османской империи, которые армяне хотят представить как геноцид. Пока армянская политика не откажется от таких несерьезных претензий, я думаю, полной нормализации, к сожалению, ждать не придется. Будем надеяться, что в Армении все-таки возобладает понимание необходимости мирно сосуществовать с такими серьезными государствами как Турция и Азербайджан, чтобы обеспечить себе как минимум нормальное проживание в нашем регионе.