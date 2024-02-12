Турция обеспокоена участившимися нападениями Израиля на город Рафах в секторе Газа.

Как передает #, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

Отмечено, что эти нападения являются частью плана по изгнанию жителей Газы с их исконных земель: «Продолжающиеся атаки усугубят гуманитарную трагедию в секторе Газа и нанесут ущерб усилиям по достижению стабильного прекращения огня в регионе. Мы призываем международное сообщество, и в частности Совет Безопасности ООН, предпринять необходимые шаги, чтобы остановить Израиль».