Турция начнет серийное производство перспективного основного боевого танка собственного производства Altay в течение двух лет, в настоящее время проводятся его испытания. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CNN Türk.

По его информации, 65-тонная машина будет оснащена системой активной защиты, разработанной компанией Aselsan и делающей ее неуязвимой для самых современных противотанковых ракетных комплексов, таких как Javelin. Создание двигательной установки, также местного производства, находится на финальной стадии. Завершить работы планируется в 2023 году. Танк, как отмечается, оснастят броней нового поколения, дальность стрельбы составит 8 км. Управление огнем будет осуществляться с помощью компьютерной системы.

Контракт на производство Altay был подписан в 2018 году Департаментом оборонной промышленности Турции и компанией BMC и оценивается в $500 млн. Он предусматривает выпуск на первом этапе 250 танков. Всего в планы Анкары входит производство 1 тыс. этих боевых машин. В перспективе планируется выпуск безэкипажных вариантов.

Altay должен заменить состоящие на вооружении турецкой армии немецкие танки Leopard и американские M60.