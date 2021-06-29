Власти Турции приняли решение приостановить авиасообщение с рядом государств из-за распространения новых штаммов коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МВД страны.

«Авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Непалом, Индией, Шри-Ланкой и ЮАР приостановлено с 1 июля до особого распоряжения. Прямые рейсы из этих стран в Турцию будут запрещены», — сказано в сообщении.

Кроме того, прибывшие в Турцию из вышеперечисленных стран пассажиры в течение последних 14 дней перед прибытием должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до въезда в республику. Затем они будут помещены на карантин на 14 дней.