Турция предложила России возобновить авиасообщение

Турция будет готова возобновить авиасообщение с Россией с 1 июня. Об этом сообщил посол Турции в РФ Мехмет Самсар, пишет ТАСС.

По его словам, перед Анкарой стоит задача «в короткие сроки нормализовать число случаев заразившихся COVID-19 и эпидемическую ситуацию в Турции к будущему летнему сезону». Посол отметил, что в стране уже наблюдается положительная динамика по снижению заболеваемости коронавирусом. Власти ожидают, что положительная динамика сохранится.

«Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями», — сказал Самсар.

Ранее стало известно, что Турция ужесточает ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Так, с 7 мая начнут действовать новые ограничения в сфере торговли. В магазинах будет разрешена продажа только основных продуктов питания, средств гигиены, косметических средств (кроме декоративной косметики и парфюмерии) и корма для животных.