В Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа»ADA» для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

Торжества по случаю закладки киля корабля типа «ADA» проходили на одном из судостроительных предприятий в городе Стамбул. Как сообщается, это будет второй корабль класса «корвет», который строится Турецкой Республикой для нужд Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

«Следует отметить, что все работы осуществляется вовремя соответственно графиков и заключенных договоров», — сообщили в ВМС. (unian.net)