Турция передала Азербайджану еще пять единиц Механического оборудования для разминирования (MEMATT).

Об этом агенству «Анадолу» сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

Машина для разминирования MEMATT разработана турецкой компанией Military Factory and Shipyard Operation (ASFAT).

«Персонал ВС Азербайджана завершил обучение эксплуатации MEMATT и получил соответствующие сертификаты. Церемония передачи MEMATT прошла при участии представителей СМИ. MEMATT успешно выполнили задачи по уничтожению противопехотных и противотанковых мин», — говорится в сообщении.

Министерство также поделилось в социальных сетях кадрами вручения сертификатов военнослужащим ВС Азербайджана, завершившим курс обучения эксплуатации MEMATT.