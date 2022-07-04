Турция готова к поставкам туркменского газа, и Европа может рассматривать его как альтернативу российскому. Об этом рассказал турецкий вице-президент Фуат Октай, перечислив три варианта поставок, пишет Агентство Анадолу.
«Мы работаем над тремя альтернативами: использование линии TANAP (Трансанатолийского газопровода) через Каспий, соглашение SWAP или трубопровод, морским путем до трубопровода. Буду счастлив сказать, что мы очень близки к завершению», — приводит слова Октая агентство Анадолу.
По его словам, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, оказывает серьезную поддержку для быстрого достижения результата.
Ранее Октай уже говорил о возможности перекачки туркменского газа через TANAP. Он добавил, что северный коридор стал рискованным из-за войны в Украине. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын предлагал европейским странам рассмотреть TANAP как альтернативу российским поставкам газа. По его словам, подключение к линии разных источников возможно через территорию Турции.