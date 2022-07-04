Турция готова к поставкам туркменского газа, и Европа может рассматривать его как альтернативу российскому. Об этом рассказал турецкий вице-президент Фуат Октай, перечислив три варианта поставок, пишет Агентство Анадолу.

«Мы работаем над тремя альтернативами: использование линии TANAP (Трансанатолийского газопровода) через Каспий, соглашение SWAP или трубопровод, морским путем до трубопровода. Буду счастлив сказать, что мы очень близки к завершению», — приводит слова Октая агентство Анадолу.