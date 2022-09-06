В Афинах осведомлены о решимости Турции (в вопросе противодействия провокациям) и поэтому уже не предпринимают шагов, направленных на эскалацию ситуации в регионе.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник на брифинге перед вылетом из Анкары в Сараево.

По его словам, Турция подняла тему провокаций Греции на уровне НАТО.

«Думаю, что в Афинах отныне будут анализировать будущие шаги в отношениях с Турцией. В противном случае, как я уже говорил ранее, в любой момент может быть нанесен удар».