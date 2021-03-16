Турция передала Греции, Израилю и ЕС ноты по Восточному Средиземноморью

Турция направила дипломатическую ноту посольствам Греции и Израиля, а также делегации Европейского Союза, в которой говорится, что любые действия на ее континентальном шельфе в Восточном Средиземноморье не должны предприниматься без разрешения турецкого правительства. Об этом, по информации Агентства Анадолу, сообщили диписточники в турецком МИД.

8 марта Израиль, Греция и администрация киприотов-греков подписали Меморандум о взаимопонимании по поддерживаемому Евросоюзом проекту EuroAsia Interconnector, который предусматривает соединение электрических сетей трех сторон подводным кабелем.

В дипломатической ноте указано, что данная сеть проходит через территориальные воды Турции, сообщили источники.

Источники добавили, что из визуальных изображений в документации проекта следует, что планируемый маршрут подводного электрического кабеля включает континентальный шельф Турции в Восточном Средиземноморье.

Отмечено, что согласно международному праву, если перед прокладкой кабеля требуется предварительное исследование, необходимо получить разрешение Турции.

Если в предварительном исследовании нет необходимости, то следует заранее проинформировать Турцию, добавили источники.