Американское издание Defense News заявило, что правительство Турции отправило в Украину 50 бывших в употреблении противоминных бронированных машин. Источники в беседе с изданием заявили, что машины типа «Кирпи», были отправлены по договоренности между Анкарой и Киевом.

Чиновник из Анкары сказал: «В рамках соглашения министерство отправило в Украину 50 «Кирпи». Остальные машины будут отправлены позже», — сказал он. Defense News добавило: «Этот чиновник не раскрыл свою личность, поскольку он не был уполномочен говорить со СМИ». О том, когда будет доставлена ​​вторая партия «Кирпи», не сообщается.

Вокруг автомобиля установлено четыре пуленепробиваемых стекла, в которых есть система GPS, камера заднего вида и автоматическая система пожаротушения. Машины типа Hedgehog оснащены пулеметами калибра 7,62 мм или 12,7 мм, а также могут управляться дистанционно.