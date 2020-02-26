Турция открыла границу с Нахчываном

На вчерашней встрече президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ограничения, возникшие в передвижении грузового транспорта и граждан из Турции в Нахчыванскую АР.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял вопрос перед президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С 15:10 часов 26 февраля процесс передвижения грузовых машин через границу был возобнавлен.