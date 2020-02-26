Турция открыла границу с Нахчываном

На вчерашней встрече президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ограничения, возникшие в передвижении грузового транспорта и граждан из Турции в Нахчыванскую АР.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе.

Отмечается, что в связи со сложившейся ситуацией президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял вопрос перед президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

С 15:10 часов 26 февраля процесс передвижения грузовых машин через границу был возобнавлен.

| 2020-02-26T21:35:21+00:00 26 февраля 2020, 22:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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