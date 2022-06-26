Анкара не видит конкретных действий со стороны Стокгольма и Хельсинки, которые могли бы изменить позицию турецкого руководства в отношении вступления двух государств в НАТО, заявил вице-президент Турции Фуат Октай, передает CNNTurk. По его словам, пока Швеции и Финляндии не удалось удовлетворить Турцию и снять ее опасения по поводу «поддержки террористов» в этих государствах.

«Мы ждем конкретных действий со стороны Швеции и Финляндии, но шагов, которые бы нас удовлетворили, пока не предпринято. До этой стадии мы еще не дошли, а когда достигнем ее, вопросов не останется», — добавил Октай.

Как отметил вице-президент Турции, Анкара в целом не против расширения НАТО за счет включения в его состав двух северных государств, но для этого им требуется отказаться от поддержки «террористических организаций».

«Мы не хотим, чтобы страны, поддерживающие террористические организации, находились в пределах границ НАТО. Это наша позиция, а возражений против расширения НАТО у Турции нет», — заключил Октай.