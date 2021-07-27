МИД Турции подверг критике высказывания главы дипломатии ЕС Жосепа Боррелля относительно частичного открытия для посещения района Мараш в Турецкой Республике Северного Кипра. В ведомстве подчеркнули, что Анкара не придает данным заявлениям какого-либо значения.

«Подобные заявления, которые игнорируют киприотов-турок, оторваны от фактов и отражают точку зрения только кипрско-греческой стороны. С нашей точки зрения они не имеют никакого значения или силы», — говорится в заявлении официального представителя турецкого внешнеполитического ведомства Танжу Билгича.

Дипломат отметил, что предвзятая позиция ЕС по данному вопросу, выдвинутая под предлогом солидарности между членами сообщества, не может способствовать урегулированию каких-либо проблем.

«Мы всецело поддерживаем предложения властей ТРСК и все принятые ими решения по решению кипрского вопроса и открытию Мараша», — говорится в заявлении.

По словам Билгича, Анкара призывает Брюссель к «выполнению обещаний, данных киприотам-туркам после обнародования в 2004 году Аннана по кипрскому урегулированию, а также научиться вести диалог с ТРСК».

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жожем Боррель заявил в Твиттере, что «Евросоюз решительно осуждает односторонние шаги Турции и неприемлемые заявления о дальнейшем открытии города Вароша (Мараш)».

«Мы призываем к немедленному прекращению этих действий и всех шагов, предпринятых в отношении Вароши (Мараш) с октября 2020 года»,-написал Боррель.

«Город-призрак» Мараш до этого на протяжении 46 лет считался закрытой военной зоной острова. Доступ в населенный пункт был ограничен с 1974 года, когда Турция провела на Кипре операцию по поддержанию мира.

Прибрежная полоса Мараша была открыта для посещений с 8 октября 2020 года.

Решение было принято властями Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК).