Турция осудила повторную публикацию карикатур на пророка в Charlie Hebdo

Анкара выступает с решительным осуждением повторной публикации карикатур на пророка Мухаммеда в журнале Charlie Hebdo, заявил представитель МИД Турции Хами Аксой.
Сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник — накануне начала судебного процесса по делу о терактах в 2015 году — опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие предпосылкой к нападению на редакцию в январе 2015 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее в Бейруте, что не будет оценивать выбор редакции и напомнил о свободе прессы и «свободе богохульствовать», которая существует в стране. Вместе с тем Макрон заявил о недопустимости разжигания вражды, добавив, что карикатуры этому не способствуют.
«Решительно осуждаем решение журнала Charlie Hebdo переиздать карикатуры, содержащие неуважение к нашей религии и пророку. Оскорбление и неуважение к мусульманам нельзя объяснить искусством или свободой слова. Мы также не приемлем попытки французских властей, в первую очередь президента Макрона, объяснить этот вопрос в рамках свободы выражения мнений», — заявил Аксой.
По его словам, «те, кто хвастается на каждом шагу тем, что они демократы и либертарианцы, должны хорошо знать, что они льют воду на мельницу нового поколения фашистов и расистов во Франции и Европе».
«Подобный болезненный менталитет наносит удар по социальной сплоченности, единству и равенству. Те, кто бессознательно защищает его, должны знать, что они наносят ущерб своему социальному миру», — заявил турецкий дипломат.
Он добавил, что Анкара приглашает европейских политиков «принять четкую позицию против таких нападений, которые в последние дни происходят все чаще, и которые нацелены на наши священные ценности».
Череда терактов началась во Франции 7 января 2015 года с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, печатавшего карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских.(РИА Новости)