Турция осудила повторную публикацию карикатур на пророка в Charlie Hebdo

Сатирический еженедельник Charlie Hebdo во вторник — накануне начала судебного процесса по делу о терактах в 2015 году — опубликовал карикатуры на пророка Мухаммеда, ставшие предпосылкой к нападению на редакцию в январе 2015 года. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее в Бейруте, что не будет оценивать выбор редакции и напомнил о свободе прессы и «свободе богохульствовать», которая существует в стране. Вместе с тем Макрон заявил о недопустимости разжигания вражды, добавив, что карикатуры этому не способствуют.