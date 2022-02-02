Турция полна решимости к развитию ядерной энергетики в мирных целях. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании Конфедерации молодых предпринимателей Турции (TÜGİK) в среду в Анкаре, передает «Анадолу«.

Глава турецкого государства привлек внимание к значимости энергоресурсов в современном мире. Эрдоган напомнил, что причиной последнего резкого скачка цен на мировых рынках во многом является рост цен на энергоносители, в том числе на газ, нефть и уголь.

Глава турецкого государства заверил, что вслед за АЭС «Аккую» в Мерсине Турция объявит о запуске проекта второй АЭС.

«Те, кто пытается саботировать проекты в сфере энергетики, выступают против интересов и воли граждан и экономики. Причастные к подобным шагам будут нести ответ перед народом», — предупредил он.

Президент отметил, что власти Турции нацелены на включение страны в список десяти ведущих экономик мира. «Турция шаг за шагом приближается к намеченной цели. Наша страна превращается в признанный центр глобального производства и экспорта», — сказал турецкий лидер.

Президент Эрдоган далее акцентировал внимание на успешных шагах Турции по борьбе с проявлениями терроризма в регионе. «Наглядный пример тому — операция «Зимний орел», в рамках которой ВВС Турции в ночь на 2 февраля нанесли удары по объектам террористов в трех районах региона. Террористы не успели даже спрятаться от ударов турецкой авиации», — сказал турецкий лидер.