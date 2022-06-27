Турция, НАТО и две страны-кандидата в альянс — Швеция и Финляндии — проведут в Мадриде переговоры на высшем уровне. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин, передает Anadolu.

Он добавил, что встреча пройдет по просьбе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. При этом он подчеркнул, что Турция не намерена отказываться от своих требований в адрес Швеции и Финляндии признать »Рабочую партию Курдистана» террористической организацией

«Наше участие в этом саммите не означает, что мы отступим от своей позиции», — подчеркнул Калин.