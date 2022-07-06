Турция направила письменный запрос Швеции и Финляндии с требованием экстрадиции членов террористических организаций, сообщил в среду глава Минюста страны Бекир Боздаг.

В частности, Анкара потребовала выдачи представителей Рабочей партии Курдистана и «организации ФЕТО», которую она обвиняет в попытке переворота в 2016 году, приводит слова министра телеканал NTV.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщал, что Анкара требует выдачи, в частности от Швеции, 73 террористов, но ей были выданы только «три-четыре из них».

Главы МИД Турции, Швеции и Финляндии подписали на полях мадридского саммита НАТО меморандум, снимающий преграды на пути вступления северных стран в альянс. Документ предусматривает налаживание сотрудничества с Анкарой в борьбе с терроризмом, в частности с Рабочей партией Курдистана, которую Турция считает террористической организацией, и ее ответвлениями.