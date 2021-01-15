Турция надеется на пересмотр позиции Вашингтона в отношении Анкары

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на пересмотр позиции Вашингтона в отношении Анкары при новой администрации США, сообщает Агентство Анадолу.

В беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле, турецкий лидер напомнил, что самолеты пятого поколения F-35, за которые Турция перечислила весьма немалые средства, так и не были переданы Анкаре.

«Это, безусловно, серьезная ошибка США против союзника — Турции на международной дипломатической арене. Надеюсь, что Джо Байден после вступления в должность президента США, предпримет более позитивные шаги в отношении Турции и разногласия будут устранены», — сказал Эрдоган.