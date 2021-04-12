Турция начала восстановление военного аэродрома Марнеули в Грузии

Турция снабдила военный аэродром Марнеули в Грузии новым техническим оборудованием.
Микроавтобус, погрузчик и оборудование для мойки автомобилей были переданы Министерству обороны Грузии.
Поставки осуществлялись в рамках соглашения о военно-финансовом сотрудничестве между двумя странами.
Сегодня в присутствии министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, посла Турции в Грузии Фатмы Джерен Язган и других официальных лиц был подписан документ о передаче оборудования.
Аэродром Марнеули подвергся бомбардировке российской авиацией в августе 2008 года. На восстановление военного объекта Турция в октябре прошлого года выделила Грузии около 14 миллионов долларов США. Грузия получит оборудование турецкого производства в рамках грантового проекта. Согласно соглашению, средства также будут направлены на модернизацию аэродрома.