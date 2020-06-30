Турция начала операцию «Болото»

В Турции во вторник началась крупнейшая в истории страны операция против наркопреступности, сообщает Агентство Анадолу.

Глава МВД Сулейман Сойлу сообщил, что операция под названием «Болото» проводится благодаря тесному сотрудничеству девяти стран.

«Мы уже год отслеживаем действия преступной организации, занимающейся торговлей наркотическими веществами. Поддержку операции оказывают правоохранительные органы Нидерландов, Бельгии, Испании, Италии, Чили, Эквадора и Бразилии», — сообщил министр.

По словам Сойлу, в самой Турции задержания проведены одновременно в 11 провинциях.

«Из 94 лиц, которые планировалось задержать, 67 — уже в руках полиции. У организации два главаря, один из которых разыскивается по красному циркуляру Интерпола, а также заочно приговорен к 26 годам тюрьмы в Бразилии и Нидерландах», — сообщил министр.

Глава МВД Турции сообщил, что у схваченных членов банд изъята крупная наличность.

«Операция «Болото» демонстрирует решимость Турции к борьбе с наркопреступностью», — подчеркнул Сойлу.