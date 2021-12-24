Турция, предположительно, поучаствует в антироссийской военной операции Североатлантического альянса на территории Донбасса. Об этом сообщает издание Haberturk, автором материала стал обозреватель Четинер Четин.

По неподтвержденным сведениям, Турция возглавит данную операцию НАТО.

В издании подчеркнули, что ранее в СМИ появилась информация о разработке Западом варианта переброски специального военного соединения численностью 35-40 тыс. на базе Сил быстрого реагирования НАТО.

«После обмена с лидерами стран-членов НАТО разведывательной информацией о том, что Россия начала подготовку к вторжению на Украину, страны, возглавляемые Соединенными Штатами, приняли на повестку дня ряд вариантов, включая военную поддержку и экономические санкции», — написал колумнист издания.

При этом в Haberturk допустили, что из-за подобной операции создается «очень рискованная ситуация», на фоне чего Анкаре рекомендуется соблюдать осторожности в экономическом, военном, разведывательном и политическом отношениях.

Еще в турецкой газете предположили, что Турция будет «в условиях еще более глубокого кризиса в отношениях с Москвой, чем после уничтожения самолета РФ 6 лет назад».