Турция допускает возможность закупки российских истребителей Су-35 при провале сделки по американским F-16, заявил глава Управления оборонпрома Турции Исмаил Демир, сообщают российские СМИ.

«Одним из вариантов могут быть Су-35», — ответил Демир на вопрос об альтернативах Турции в случае отсутствия сделки по F-16.

США ранее направили официальное уведомление Турции о ее исключении из программы поставок новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российских систем ПВО С-400.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впоследствии заявил о предложении США купить другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения – F-16.