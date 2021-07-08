Турция готова оказать поддержку Литве и поделиться с ней опытом в вопросах миграции, заявил в четверг турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу после того как Литва обвинила Беларусь в принятии мигрантов из других стран, включая Турцию, с целью дальнейшего перенаправления в Европейский союз.

Литва заявила в среду, что построит заграждение на своей границе и разместит войска для предотвращения незаконного проникновения мигрантов на ее территорию. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отметил, что большое количество мигрантов прибыло из Турции.

Выступая на пресс-конференции в Хельсинки, Чавушоглу сказал, что обсудил этот вопрос с Ландсбергисом в Вильнюсе в среду, и что литовская делегация во главе с министром иностранных дел прибудет в Анкару в ближайшие недели для дальнейшего обсуждения этого вопроса.

Он добавил, что стороны должны определить, летят ли мигранты в Беларусь самостоятельно, поскольку они не могут отправиться в путь без действующего паспорта.