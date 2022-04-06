Глава Турецко-Российского делового совета Иззет Экмекчибаши заявил, что стороны рассматривают возможность бартерной торговли. Об этом пишет газета Dunya.

По его словам, Турция в конце 1980-х годов довольно успешно занималась бартерной торговлей, так что по этому варианту проводятся исследования.

Чтобы торговля приносила доход, Турция и Россия должны взаимно увеличить контргарантию, считает Экмекчибаши.

«Обе страны работают над этим вопросом. Если будет дана взаимная гарантия на 5 млрд долларов, то мы сможем экспортировать товаров на 5 млрд долларов в турецкой лире», — подчеркнул он.