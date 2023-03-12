Турция ждет от США конструктивного подхода к вопросу возвращения Анкаре вложенных в проект истребителя F-35 средств, а также к передаче пяти предназначенных для ВВС Турции самолетов. Об этом в воскресенье заявил в интервью агентству Анадолу глава Минобороны республики Хулуси Акар.

«Определенные контакты и обсуждения с США по теме F-35 продолжаются. Обсуждаются технические и финансовые вопросы. Возвращение нас в программу — это отдельная тема. Мы обсуждаем тему [возвращения или компенсации] вложенных нами в проект денег, а это большая сумма — около $1,4 млрд. Кроме того, в Америке находятся переданные нам пять этих самолетов. Вот об их будущем мы также говорим», — сказал министр. Он отметил, что ждет от властей США конструктивного и позитивного подхода к урегулированию данных вопросов.

Говоря о факте исключения Турции из программы создания истребителя F-35, Акар отметил, что это решение «аморально, незаконно и не может быть аргументировано», особенно с точки зрения духа союзничества внутри НАТО.