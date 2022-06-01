Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился с министром обороны Пакистана Хаваджем Мохаммедом Асифом.

Об этом сообщили в Министерстве национальной обороны Турции.

ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних связей, региональной обороны и безопасности, состоялся обмен мнениями о возможностях сотрудничества в оборонной промышленности.

Подчеркнув наличие глубоких связей между Турцией и Пакистаном, министр Акар отметил важность дальнейшего укрепления военного сотрудничества между двумя странами.