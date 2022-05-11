Ударные беспилотные летательные аппараты ANKA турецкого производства будут производиться в Казахстане, сообщает в среду разработчик дронов — турецкая аэрокосмическая компания Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ), передает Анадолу.

В компании напомнили, что в прошлом году с казахстанской стороной был подписан контракт на поставку беспилотников ANKA в среднеазиатскую республику.

На днях в рамках визита казахстанской делегации в Анкару, было подписано новое соглашение о сотрудничестве между TUSAŞ и Kazakhstan Engineering — уже о совместном производстве беспилотников ANKA в Казахстане.

Техническое обслуживание и ремонт БПЛА будут производиться также на совместном предприятии в этой стране.

Казахстан, таким образом, стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA.

Гендиректор TUSAŞ Темел Котиль выразил гордость ростом интереса зарубежных партнеров к беспилотникам ANKA. «Новое соглашению будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей с братским Казахстаном», — подчеркнул Котиль.