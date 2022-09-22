Объем торговли между Турцией и США достигнет цели в 100 млрд долларов за короткое время, если удастся правильно и решительно поддержать этот импульс.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдогана на встрече с американскими бизнесменами в Нью-Йорке.

Турецкий лидер выразил готовность Анкары к сотрудничеству в поставках СПГ из США в страны региона.

«Мы хотим увеличить закупку газа из США на более выгодных условиях в предстоящий период. Мы готовы к сотрудничеству в поставках американского СПГ в страны региона», — сказал он.

По словам Эрдогана, отмена дополнительных таможенных пошлин в секторе сталелитейной и алюминиевой промышленности, наложенных США в 2018 году, внесет значительный вклад в совместные усилия Анкары и Вашингтона.

Турецкий лидер заявил, что препятствия, искусственно возникшие перед сотрудничеством США и Турции в оборонной промышленности, негативно отражаются и на безопасности региона НАТО.

«Искусственные препятствия, противоречащие закону о союзе и возникшие перед оборонным сотрудничеством Турции и США, негативно сказываются и на безопасности региона НАТО», — отметил Эрдоган.​​​​​​​

«Это предвзятое отношение, сложившееся в результате давления некоторых лоббистов на лиц, принимающих решения, также наносит ущерб интересам США», — добавил президент Турции.