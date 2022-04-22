Турция прилагает усилия для продолжения стамбульского процесса между РФ и Украиной, и готова организовать диалог на уровне глав государств.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами после пятничной молитвы в Стамбуле.

По его словам, если президенты двух соседних стран примут приглашение турецкой стороны, то встреча на высшем уровне может состояться в Стамбуле.

Президент Эрдоган выразил надежду на продвижение в украинско-российских переговорах. «Подвижки есть. Однако они далеки от желаемого. Надеемся на прогресс. Не теряем надежды», — сказал турецкий лидер.

По словам президента, сегодня представители Турции вновь выйдут на контакт с российской и украинской сторонами. «Планируем сегодня или завтра разговоры с Путиным и Зеленским. По итогам этих бесед надеемся на встречу президентов», — сказал турецкий лидер.