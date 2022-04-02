Турция готова предоставить поддержку кораблям, которые могут быть использованы для эвакуации мирного населения из Мариуполя. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает газета Türkiye.

Он отметил, что соответствующий вопрос обсуждается с властями России и Украины. Турецкий военный атташе уже «провел контакты» по данной теме с российской стороной. Кроме того, аналогичные переговоры прошли с киевскими властями как в Анкаре, так и на Украине, заявил Акар. Он добавил, что Турция продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Накануне президент РФ Владимир Путин обсудил с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом переговоры РФ и Украины в Стамбуле. По словам президента Турции, Анкара хочет увенчать свои мирные усилия организацией встречи президентов России и Украины.