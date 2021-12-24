Переговоры между ЦБ Турции и партнерами в Азербайджане и ОАЭ по обеспечению возможной линии валютного свопа завершаются, и до конца года, вероятно, ожидается одна сделка.

Турция нуждается в такой иностранной валюте, чтобы обеспечить буфер против стремительного обвала лиры и инфляционной спирали, а также для поддержки истощенных резервов Центрального банка, пишет агентство Reuters.

Согласно источникам агентства, сделка с Азербайджаном почти завершена. «Соглашения о свопах внесут положительный вклад в этот период (и) переговоры с несколькими странами продолжаются», — заявил Reuters высокопоставленный чиновник в правительстве Турции.

По словам источника, первоначальная сумма сделки по обмену с Азербайджаном была небольшой, но постепенно увеличивалась. «Переговоры с ОАЭ также находятся на продвинутой стадии. Вероятность подписания соглашения до конца года очень высока», — утверждает чиновник.

Центральный банк Турции заключил своповые сделки с Китаем, Катаром и Южной Кореей на сумму около 23 млрд долл.

Как сообщает Reuters, Турция ранее также пыталась заключить сделки с центральными банками США, Великобритании, России и Малайзии.