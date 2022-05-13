Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что Турция согласилась выступить посредником на переговорах об эвакуации бойцов с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Речь идет в первую очередь о тяжелораненых. Киев намерен подписать документ о порядке этой процедуры. Об этом пишет РИА «Новости».

Украина дала мандат на проведение переговоров об эвакуации представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН.

Ранее Верещук заявила, что Киев запросил обмен раненых украинских военных на заводе «Азовсталь» в Мариуполе на российских военнопленных.