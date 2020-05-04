Турция больше не намерена мириться с нападениями в Идлибе, заявил Эрдоган

Турция больше не намерена мириться с нападениями в зоне безопасности в сирийском Идлибе. С таким утверждением выступил в понедельник президент республики Тайип Эрдоган.

«Турция больше не намерена терпеть участившиеся нападения в зоне безопасности в Идлибе, которые совершаются вопреки договоренностям по Сирии», — приводит слова турецкого лидера Агентство Анадолу. Эрдоган при этом не пояснил, о каких конкретно нападениях идет речь.

Кроме того, президент Турции подтвердил, что Анкара «намерена и впредь поддерживать законное правительство Ливии, чтобы превратить регион в зону мира».

Между тем Эрдоган 20 апреля выступил с утверждением, что правительственная армия Сирии «усилила агрессию» в провинции Идлиб.