Трехстороннее сотрудничество Турции с Пакистаном и Азербайджаном стремительно развивается. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, находящимся с визитом в Турции.

Комментируя итоги переговоров он сообщил, что лидеры Турции и Пакистана обсудили двустороннее сотрудничество.

По словам президента, стороны также обменялись мнениями по важным региональным и международным вопросам общей повестки дня.

Шахбаз Шариф в свою очередь предложил продлить Китайско-Пакистанский экономический коридор посредством присоединения к нему Турции.

Премьер подчеркнул, что это откроет для сторон «прекрасные возможности».