«Анкара выступает за мир и стабильность в Черноморском регионе». Такое мнение высказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает «Анадолу».

По его словам, Турция внимательно отслеживает происходящее в Украине и при каждой возможности подчеркивает значимость достижения договоренности о незамедлительном прекращении огня, что позволит остановить кровопролитие и восстановить стабильность в этой стране.

Хулуси Акар привлек внимание к углубляющемуся гуманитарному кризису в Украине, в том числе в районе города Мариуполь.

«Турецкая сторона активно контактирует и с Киевом, и с Москвой с целью безопасной эвакуации турецких граждан и всего мирного населения из этого района Украины. Турция продолжает предпринимать все от нее зависящее для мира и стабильности в Черноморском регионе, в том числе используя возможности Конвенции Монтрё о статусе проливов. И так будет впредь», — сказал Акар.