Главный авиаперевозчик Турции — авиакомпания Turkish Airlines — сменит название на Türkiye Havayollar. Об этом заявил во вторник президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии ввода в строй очередного спутника Turksat 5B.

«Мы сделали символический шаг, изменив название нашей страны, которое используется на международной арене. Turkey больше нет, есть Türkiye. И отныне на фюзеляжах наших лайнеров мы не будем писать Turkish Airlines, будет Türkiye Havayollar», — подчеркнул президент Эрдоган, слова которого приводит ТАСС.