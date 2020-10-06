Турки-киприоты поддерживают справедливую позицию Азербайджана

Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК) решительно осуждает обстрелы населенных пунктов Азербайджана и считает недопустимыми действия ВС Армении. Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, заявил премьер-министр ТРСК Эрсин Татар.

«Турецкий Кипр поддерживал и продолжит поддержку братьев в Азербайджане. Турция делает все необходимое в этом вопросе»,- сказал Эрсин.

Политик также прокомментировал ситуацию в восточной части Средиземного моря.

«ТРСК и Турция отстаивают свои законные права в регионе»,- сказал Эрсин, отметив, что тандем Греции и греческой общины Кипра годами нарушает права киприотов-турок, принимая решения так, будто весь остров принадлежит им.