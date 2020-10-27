Турецкий суд приговорил сотрудника консульства США к тюремному заключению

Стамбульский суд во вторник приговорил сотрудника американского консульства к тюремному заключению по обвинению в пособничестве организации, которую Анкара обвиняет в попытке государственного переворота 2016 года. Этот приговор может еще больше обострить отношения между Турцией и США.

Назми Мете Джантюрк, работающий в службе безопасности консульства в Стамбуле, приговорен к тюремному заключению сроком пять лет и два месяца. Суд не вынес решения об аресте Джантюрка, а это означает, что он останется на свободе на время рассмотрения апелляции.

Суды над гражданами США и сотрудниками американских консульств в Турции стали одними из многочисленных источников разногласий между союзниками по НАТО, наряду с политикой по Сирии и решением Анкары закупить российскую систему противоракетной обороны.