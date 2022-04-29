Армейский спецназ нейтрализовал семь террористов YPG (сирийское крыло PПК — ред.), обстреливавших позиции турецких военных в зонах операций «Оливковая ветвь» и «Источник мира» на севере Сирии.

Об этом сообщает в пятницу Министерство национальной обороны Турции, передает «Анадолу».

«Атаки и обстрелы со стороны террористов не остаются безнаказанными. В результате действий спецназа в зоне операции «Оливковая ветвь» нейтрализованы шесть боевиков PKK/YPG. Еще один боевик ликвидирован в районе операции «Источника мира», — говорится в сообщении.