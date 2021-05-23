Первый многоцелевой беспилотный наземный аппарат среднего класса BARKAN поступит на службу в июне.

Об этом агентству «Анадолу» сообщил заместитель генерального директора HAVELSAN Мухиттин Солмаз.

Солмаз напомнил, что работы по разработке беспилотных систем начались около полутора-двух лет назад. По его словам, BARKAN успешно прошел ряд испытаний.

BARKAN был разработан для ведения вооруженной разведки и наблюдения, а также для поддержки войск в полевых условиях.

«Наша главная цель — внедрить в этот аппарат искусственный интеллект. Важно, чтобы эти машины могли выполнять совместные задачи с беспилотными летательными аппаратами, другими беспилотными наземными аппаратами или другими пилотируемыми аппаратами, а также повысить эффективность наших войск в полевых условиях» — добавил он.

Солмаз также сообщил, что компания продолжит работу над автономными и роботизированными беспилотными наземными аппаратами тяжелого класса.

«Мы планируем начать полевые испытания этих аппаратов уже в июле или августе. После проведения испытаний, возможно, понадобятся работы по улучшению модификации», — отметил Солмаз.