«Турецкий поток» на фоне эскалации на Ближнем Востоке

О том, как ситуация на Ближнем Востоке будет влиять на экономику мира, а также об открытии «Турецкого потока» рассказал «Зеркало» доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

— Как Вы оцениваете ситуацию на Ближнем Востоке? Как она будет влиять на экономику мировых стран?

— В ближайшие недели регион Ближнего Востока пройдет через полосу потрясений, в том числе и вооруженных. Есть надежда, что ожидаемой уже многие годы общерегиональной войны по модели «все против Ирана» не произойдет. США и Израиль десятилетиями выстраивали военно-дипломатические схемы, которые позволили бы использовать против ненавистного им Ирана ресурсы Турции, Саудовской Аравии, Ирака, Пакистана, монархий Персидского залива при благожелательном нейтралитете Азербайджана, Грузии, Сирии и Иордании. Но в последние четыре года, во многом из-за провальной политики США в Ираке и Сирии, все эти конструкции развалились.

Вашингтону в одиночку вести войну против Ирана не по силам, регион слишком удален от территории США. А найти желающих проливать свою кровь за интересы США против могущественного Ирана в регионе Ближнего и Среднего Востока уже не получится. Сегодня у всего мира перед глазами удивительная картина – Иран бомбит ракетами военно-воздушную базу США, а американские военные вместо отражения удара убегают в бомбоубежища, делая вид, что ничего особенного не произошло. США, таким образом, показали свою слабость, и это заметили не только в Иране, но и во всем мире. Именно поэтому конфликт перейдет из военной фазы в «войну слов», а через несколько недель и вовсе затухнет.

На этом фоне можно ожидать повышения волатильности нефтяных цен, но их выхода на рубеж 100 долларов за баррель не произойдет. Как не будет и традиционного для любого мирового кризиса прошедших десятилетий «долларового ралли», когда инвесторы из-за угроз глобальной нестабильности старались увести свои активы в самую надежную гавань – в американские доллары. Скорее, вырастут покупки валют и ценных бумаг в развивающихся экономиках (БРИКС), но и этот эффект будет кратковременным.

— В эти дни Владимир Путин посетил Стамбул и был на открытии «Турецкого потока». «Турецкий поток» и «Северный поток-2» под санкциями. Как Вы считаете, будет ли этот проект нормально функционировать? С учетом соглашений Украины и России?

— Открытие 8 января 2020 года нового газопровода «Турецкий поток», которое почтили своим присутствием президенты России, Сербии и Турции, а также премьер-министр Болгарии, на фоне обострения американо-иранских отношений является новостью позитивной. Сам проект «Турецкий поток» для России преимущественно политический. В ближайшие годы он не откроет для Москвы новые рынки и не даст возможности существенно нарастить экспорт газа, а также долю российского газа в энергопотреблении Европы. Но, заплатив на его строительство немалую цену (более 7 миллиардов долларов), Россия в лице Газпрома получила довольно существенные политико-экономические дивиденды. Выделим три наиболее значимых:

Усилилась взаимная экономическая зависимость России и Турции, что дает надежду на продолжение уникального для многовековой истории отношений двух стран и их народов периода политического сближения и усиления экономического сотрудничества;

Повысилась независимость России от Украины в вопросе о поставках природного газа в страны Балканского полуострова, а также в Турцию по «западному маршруту». Если в Киеве вновь появится «нерукопожатный» для России президент, Москва сможет обеспечить поставки газа на Балканы, игнорируя заявления и подрывные действия непредсказуемой Украины;

У России появился новый и достаточно мощный рычаг влияния на Сербию, а также на прежде откровенно враждебную по отношению к Москве Болгарию.

Россия рассматривает свои декабрьские (2019 г.) соглашения с Украиной о транзите своего газа в Европу посредством газотранспортной системы Украины как вынужденную меру и отчасти – как свое дипломатическое поражение. При условии достройки в срок «Северного потока -2» Москва, конечно, никакого долгосрочного (5 лет) договора с Украиной подписывать бы не стала. Но можно быть уверенным – в Кремле извлекут уроки из своего недавнего поражения. И накануне января 2025, когда нынешний договор будет завершаться, ее дипломаты и газпромовские чиновники будут готовы вести себя на переговорах с Украиной совсем иначе. Именно для этого России «Турецкий поток» и нужен.