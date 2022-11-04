Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын допустил возможность строительства дополнительного трубопровода для усиления «Турецкого потока» в рамках создания в стране газового хаба. Об этом сообщает телеканал Habertürk.

«Делая это предложение (по строительству газового хаба в Турции — ред.), (президент России Владимир — ред.) Путин увидел, что в этой части мира в средне- и долгосрочной перспективе будет сформирована новая энергетическая карта, и Турция является наиболее естественным географическим местом для этого», — сказал представитель президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Сейчас существует «Турецкий поток», его можно еще немного усилить и сделать еще один трубопровод, и тогда может возникнуть совершенно новая энергетическая карта с востока на запад, с севера на юг. Это не является невозможным. Подумайте об этом с перспективой на ближайшие 5-10 лет. Если это произойдет, то, другими словами, Турция станет не просто страной — транзитером газа, она фактически движется к тому, чтобы стать страной, где определяется рынок газа, где определяются газовые поставки», — подчеркнул Ибрагим Калын.