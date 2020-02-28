Турецкий министр обороны лично руководит операцией в Идлибе

Турецкий министр обороны Хулуси Акар прибыл командный центр в пограничной провинции Хатай и лично управляет операций против сирийских правительственных сил в Идлибе, передает агентство Anadolu.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 29 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены 36 человек. Турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.
По данным телеканала Haber Turk, Акар прибыл в Хатай после этого совещания. Там он и несколько других командиров руководят ходом наземной и воздушной операции турецких военных в Сирии.
| 2020-02-28T07:19:39+00:00 28 февраля 2020, 07:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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