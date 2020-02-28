Турецкий министр обороны лично руководит операцией в Идлибе

Турецкий министр обороны Хулуси Акар прибыл командный центр в пограничной провинции Хатай и лично управляет операций против сирийских правительственных сил в Идлибе, передает агентство Anadolu.
Ранее губернатор пограничной турецкой провинции Хатай Рахми Доган сообщил, что 29 турецких военных погибли в Идлибе при воздушной атаке со стороны правительственных войск, ранены 36 человек. Турецкий лидер Тайип Эрдоган созвал совещание по безопасности, на котором присутствовали главы силовых ведомств и министр иностранных дел.
По данным телеканала Haber Turk, Акар прибыл в Хатай после этого совещания. Там он и несколько других командиров руководят ходом наземной и воздушной операции турецких военных в Сирии.