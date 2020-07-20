Турецкий беспилотник атаковал курдские позиции на севере Сирии

«Турецкий БПЛА нанес удар по одному из штабов СДС у старой электростанции в поселении Тель-Зиван в пригороде Камышли, в результате удара есть раненые», — сообщает агентство.

Турецкая армия и союзные им бандформирования регулярно наносят удары по курдам в провинции Эль-Хасаке. Атакам подвергаются штабы и огневые позиции как на передовой линии, так и в тылу. На прошлой неделе в городе Эль-Хасаке на складе боеприпасов и у штаба курдских вооруженных формирований сработали взрывные устройства.(РИА Новости)