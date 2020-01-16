Турецкие военные отправляются в Ливию

Турция отправляет военных в Ливию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает Reuters.

Выступая Анкаре Эрдоган заявил, что отправляет военных для поддержки Правительства национального согласия Фаиза Сарраджа.

Эрдоган добавил, что Турция будет продолжать использовать все дипломатические и военные средства для обеспечения стабильности на юге, в том числе в Ливии.

Эрдоган планирует 19 января встретиться с лидерами Германии, России, Великобритании и Италии, чтобы обсудить ситуацию в Ливии.

В Ливии в настоящее время происходят вооруженные столкновения между сторонниками разных лидеров. Страной руководит правительство национального согласия (ПНС) во главе с премьером Файезом Сараджем, «восточное правительство» во главе с Абдаллой Абдуррахаман ат-Тани. Восточное правительство поддерживает командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар. (gazeta.ru)