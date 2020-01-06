Турецкие военные будут обучать бойцов для защиты ПНС в Ливии

Турецкие военнослужащие, направленные в Ливию, будут обучать в этой африканской стране бойцов для защиты Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик, передает ТАСС.

«Мы продолжим нашу работу по достижению режима прекращения огня и обеспечения стабильности [в Ливии] как дипломатическим путем, так и на месте. Вооруженные силы Турции будут обучать группировки, которые будут защищать легитимное правительство и действовать в соответствии с законами», — сказал Челик.

Накануне президент Турции объявил о начале отправки в Ливию турецких военнослужащих. По его словам, они не будут участвовать непосредственно в боевых действиях. В их задачи входят «координационные действия и обеспечение безопасности легитимного правительства».