Турецкие отечественные ударные вертолеты T129 Atak оснастили транспондерами производства компании ASELSAN – флагмана оборонпрома Турции.

По данным агентства «Анадолу», транспондер IFF Mod 5/S произведен в координации с Управлением оборонпрома Турции.

Устройство используется на вертолетах, самолетах, беспилотных летательных устройствах и судах.

Отныне все поставленные вертолеты T129 Atak будут оснащены транспондерами IFF Mod 5/S.

Армии стран НАТО переходят к использованию транспондеров IFF Mod 5/S.

Турция разрабатывает собственные уникальные решения в этой области и интегрирует их в свои платформы.

IFF Mode 5 / S обеспечивает превосходство по сравнению с предыдущими модификациями благодаря таким функциям, как более длинный диапазон опроса, прослушивания, глушения и повышенная устойчивость к обману, высокая способность идентификации и использование отечественного криптоустройства.

Вертолет T129 Atak произведен полностью за счет отечественных возможностей Турции.

Функции вертолета оптимизированы для выполнения сложных полетов на большой высоте в условиях жары.

Благодаря своей высокой маневренности и эффективности в дневных и ночных условиях вертолет успешно выполняет все поставленные задачи.