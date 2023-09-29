Министерство обороны Австралии досрочно выводит из эксплуатации вертолеты ВВС MRH-90 Taipan после аварии воздушного судна такого типа, в результате которой погибли четыре военнослужащих страны.

Как передает ТАСС, об этом сообщил глава оборонного ведомства Ричард Марлз.

По его словам, эксплуатация MRH-90 Taipan, приостановленная после аварии, «не будет возобновлена до даты их запланированного списания в декабре 2024 года».

«Правительство сосредоточено на введении в строй нового парка военных вертолетов UH-60M Black Hawk, первая партия которых уже прибыла в Австралию и принята на вооружение», — указал министр в заявлении, распространенном Минобороны. Австралия ранее приобрела у США 40 вертолетов UH-60M Black Hawk.

Марлз уточнил, что до получения всех закупленных UH-60M Black Hawk австралийские ВВС будут эксплуатировать вертолеты CH-47F Chinook, Tiger и MH 60R Seahawk.

«Этот парк надежно обеспечит боеспособность наших ВВС, а с 2025 года на вооружение будут также приняты новые вертолеты AH-64E Apache», — сказал он.

Вертолет австралийских ВС разбился 28 июля недалеко от острова Гамильтон во время тренировочной миссии, проводимой совместно с американскими военными в рамках учений Talisman Sabre 2023. На борту находились четыре члена экипажа, останки которых были обнаружены в ходе подводной поисковой операции 18 августа. Минобороны Австралии проводит расследование причин и обстоятельств крушения, которое, как ожидается, будет завершено в 2024 году.