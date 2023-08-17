Сотрудники Национальной разведывательной организации (MIT) Турции нейтрализовали члена террористической организации РКК Джелала Бирдала в районе Гара на севере Ирака.

Как сообщают источники в силах безопасности, террорист под кодовым позывным «Сидар Серхат» примкнул к кровавой группировке еще во время учебы на инженерном факультете в университете.

Боевик причастен к многочисленным террористическим акциям, направленным против сил безопасности Турции в районах Зап и Хакурк, а также к ряду терактов других террористических группировок. Было установлено, что Бирдал отвечал за так называемую «пресс-службу и архив РКК», осуществлял террористическую деятельность в районе Гара на севере Ирака.

Стало известно, что Бирдал пытался отправить в Турцию ряд членов террористической организации. Нейтрализован вместе с находившимися рядом с ним террористами в ходе операции турецких спецслужб в районе Гара на севере Ирака. (Агентство Анадолу)